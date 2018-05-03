«Наши требования не изменились». Суд возвращается к делу о трагическом ДТП под Ханты-Мансийском 

Заседание Ханты-Мансийского окружного суда, где будет рассматриваться апелляция на решение по делу о трагической аварии 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском, состоится 17 мая. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил представитель пострадавшей стороны Дмитрий Дядькин.
Напомним, приговор Ханты-Мансийского районного суда по делу о ДТП под Ханты-Мансийском, унесшем жизни 10 детей и двух взрослых, был вынесен 6 февраля. Согласно вердикту судьи Людмилы Блашковой водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов получил наказание в виде 6 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Владелец автобуса Александр Сидорук и водитель Марат Зайнуллин получили по 1 году 3 месяцам и 1 году 5 месяцам заключения соответственно, при этом в зачет обоим пошло содержание в СИЗО. Директор СК «Сибиряк» Ирина Тарасова была приговорена к девяти месяцам исправительных работ.
Как поясняет Дядькин, основное требование потерпевшей стороны не изменилось: семьи погибших и пострадавших в ДТП требуют более строгого наказания для водителя автобуса Марата Зайнуллина, который, по их мнению, также несет ответственность за трагедию. Кроме того, родители детей намерены добиться привлечения к ответственности водителя второго грузовика — брата Раиля Вадима Саитханова. Отметим, в отношении последнего уже после приговора суда было возбуждено уголовное дело ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого здоровью либо смерть двух и более лиц).