«Наши требования не изменились». Суд возвращается к делу о трагическом ДТП под Ханты-Мансийском

Заседание Ханты-Мансийского окружного суда, где будет рассматриваться апелляция на решение по делу о трагической аварии 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском, состоится 17 мая. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил представитель пострадавшей стороны Дмитрий Дядькин.

Как поясняет Дядькин, основное требование потерпевшей стороны не изменилось: семьи погибших и пострадавших в ДТП требуют более строгого наказания для водителя автобуса Марата Зайнуллина, который, по их мнению, также несет ответственность за трагедию. Кроме того, родители детей намерены добиться привлечения к ответственности водителя второго грузовика — брата Раиля Вадима Саитханова. Отметим, в отношении последнего уже после приговора суда было возбуждено уголовное дело ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого здоровью либо смерть двух и более лиц).