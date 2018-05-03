Ещё
«Наши требования не изменились». Суд возвращается к делу о трагическом ДТП под Ханты-Мансийском
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наши требования не изменились». Суд возвращается к делу о трагическом ДТП под Ханты-Мансийском 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заседание Ханты-Мансийского окружного суда, где будет рассматриваться апелляция на решение по делу о трагической аварии 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском, состоится 17 мая. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил представитель пострадавшей стороны Дмитрий Дядькин.
Напомним, приговор Ханты-Мансийского районного суда по делу о ДТП под Ханты-Мансийском, унесшем жизни 10 детей и двух взрослых, был вынесен 6 февраля. Согласно вердикту судьи Людмилы Блашковой водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов получил наказание в виде 6 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Владелец автобуса Александр Сидорук и водитель Марат Зайнуллин получили по 1 году 3 месяцам и 1 году 5 месяцам заключения соответственно, при этом в зачет обоим пошло содержание в СИЗО. Директор СК «Сибиряк» Ирина Тарасова была приговорена к девяти месяцам исправительных работ.
Как поясняет Дядькин, основное требование потерпевшей стороны не изменилось: семьи погибших и пострадавших в ДТП требуют более строгого наказания для водителя автобуса Марата Зайнуллина, который, по их мнению, также несет ответственность за трагедию. Кроме того, родители детей намерены добиться привлечения к ответственности водителя второго грузовика — брата Раиля Вадима Саитханова. Отметим, в отношении последнего уже после приговора суда было возбуждено уголовное дело ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого здоровью либо смерть двух и более лиц).
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Зауралье в жуткой аварии с бетономешалкой погиб ребенок Четыре человека погибли в ДТП в Удмуртии Полиция выясняет обстоятельства падения девочки с балкона в Красноярском крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем
В Подмосковье произошло массовое ДТП
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады362
Skoda Kodiaq резко подешевел
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение