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В Тобольске 16-летняя школьница погибла, упав с пятого этажа
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В Тобольске 16-летняя школьница погибла, упав с пятого этажа 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В минувшую субботу, 28 апреля, в Тобольске произошла трагедия. 16-летняя школьница погибла, упав с высоты пятого этажа. Это случилось в восьмом микрорайоне.
Информацию о случившемся подтвердили и в следственном комитете.
— Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают отношения девочки 2001 года рождения в семье, школе, а также круг ее общения, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В тот же день из окна квартиры выпал еще один ребенок. Он и еще двое ребятишек находились дома одни. Позже выяснилось, что родители оставили их, а сами ушли в магазин за покупками.
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