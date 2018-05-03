В Тобольске 16-летняя школьница погибла, упав с пятого этажа

В минувшую субботу, 28 апреля, в Тобольске произошла трагедия. 16-летняя школьница погибла, упав с высоты пятого этажа. Это случилось в восьмом микрорайоне.

Информацию о случившемся подтвердили и в следственном комитете

— Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучают отношения девочки 2001 года рождения в семье, школе, а также круг ее общения, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В тот же день из окна квартиры выпал еще один ребенок. Он и еще двое ребятишек находились дома одни. Позже выяснилось, что родители оставили их, а сами ушли в магазин за покупками.