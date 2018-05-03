Четыре туриста из Южной Кореи погибли в ДТП на курорте в Турции

В результате ДТП, произошедшего на турецком курорте Кемер погибли четыре туриста из Республики Корея. Об этом сообщила газета «Известия».

Сообщается, что микроавтобус, перевозивший туристов из Южной Кореи, столкнулся на трассе Кемер–Кумлуджа с легковым автомобилем. В результате ДТП автобус перевернулся, легковушка получила серьезные повреждения.

Всего в аварии пострадали девять человек. Четверо пассажиров автобуса погибли на месте, еще пятеро, включая водителя автобуса и легковушки, серьезно травмированы. За их жизнь сейчас борются медики. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое.

В Юрьевецком районе Ивановской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали четверо детей и двое взрослых.