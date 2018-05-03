Ещё
Четыре туриста из Южной Кореи погибли в ДТП на курорте в Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре туриста из Южной Кореи погибли в ДТП на курорте в Турции 

360tv.ru 1 час назад
В результате ДТП, произошедшего на турецком курорте Кемер погибли четыре туриста из Республики Корея. Об этом сообщила газета «Известия».
Сообщается, что микроавтобус, перевозивший туристов из Южной Кореи, столкнулся на трассе Кемер–Кумлуджа с легковым автомобилем. В результате ДТП автобус перевернулся, легковушка получила серьезные повреждения.
Всего в аварии пострадали девять человек. Четверо пассажиров автобуса погибли на месте, еще пятеро, включая водителя автобуса и легковушки, серьезно травмированы. За их жизнь сейчас борются медики. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое.
В Юрьевецком районе Ивановской области столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали четверо детей и двое взрослых.
360tv.ru: последние новости
Мотоциклист протаранил машину в Краснодаре Четверо полицейских пострадали при задержании пьяного водителя в Самаре Около 30 человек пострадали в результате взрыва на севере Лондона
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Новый Peugeot 508 готов к демонстрации
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады362
Skoda Kodiaq резко подешевел
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение