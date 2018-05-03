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Срочно: Четверо южнокорейских туристов погибли в ДТП в Турции
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Срочно: Четверо южнокорейских туристов погибли в ДТП в Турции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Стамбул, 3 мая /Синьхуа/ — Четверо южнокорейских туристов погибли
в четверг в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом
сообщили турецкие СМИ. —0—
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