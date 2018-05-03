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Двое ярославцев сдали чужую машину в металлолом
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Двое ярославцев сдали чужую машину в металлолом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в Дзержинском районе. Местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что неизвестные угнали его автомобиль ГАЗ-31029, который долгое время находился во дворе дома на улице Волгоградской. Полицейские задержали двух подозреваемых.
Молодые люди признались, что находили старые автомобили, которые стоят без присмотра. После они вызывали эвакуатор и сдавали машины в пункт приема металлолома. Правоохранители установили их причастность еще к двум аналогичным преступлениям.
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