Двое ярославцев сдали чужую машину в металлолом

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел в Дзержинском районе. Местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что неизвестные угнали его автомобиль ГАЗ-31029, который долгое время находился во дворе дома на улице Волгоградской. Полицейские задержали двух подозреваемых.

Молодые люди признались, что находили старые автомобили, которые стоят без присмотра. После они вызывали эвакуатор и сдавали машины в пункт приема металлолома. Правоохранители установили их причастность еще к двум аналогичным преступлениям.