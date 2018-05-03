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Два грузовика столкнулись на Калужском шоссе в новой Москве
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Два грузовика столкнулись на Калужском шоссе в новой Москве 

РИАМО 59 минут назад
В районе поселке Ватутинки в Новомосковском административном округе столицы произошло столкновение двух грузовых автомобилей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ ГИБДД по Москве.
«Около 15:15 на 39-м километре Калужского шоссе в сторону области столкнулись два грузовика, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что столкновение произошло в районе поселка Ватутинки. В результате в кабине водителя был заблокирован человек. На месте ДТП работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.
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