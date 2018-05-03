«Голливуд отдыхает»: угон, авария и попытка распила авто в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В крымской столице неизвестный угнал автомобиль на глазах у его владельца. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Симферополю.

О краже транспортного средства правоохранителям рассказал сам пострадавший. По его словам, злоумышленник воспользовался тем, что владелец машины пошел за кофе, оставив ключи в замке зажигания.

"Находясь возле кафе, потерпевший увидел, как неизвестный, угоняя его автомобиль, совершил ДТП и скрылся в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Благодаря показаниям потерпевшего и свидетелей, правоохранителям удалось по «горячим следам» отыскать украденное авто и задержать злоумышленника. Им оказался 25-летний местный житель.

"Как признался задержанный, он хотел угнать автотранспорт с целью распилить кузов на части и заработать денег на сдаче металлолома", — рассказали в ведомстве.

Против симферопольца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.