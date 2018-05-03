Подростки прокатились на угнанном авто от Шексны до Грязовецкого района

Два череповецких подростка угнали чужую машину. Юноши 15 и 17 лет воспитываются в специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением (закрытого типа) в Шексне.

Как сообщает областной следственный комитет, происшествие случилось 28 апреля. Молодые люди вытащили ключи от машины у одного из сотрудников. После этого они сбежали с территории, нашли автомобиль и проехали на нем до Грязовецкого района. Сотрудники ГИБДД задержали их в поселке Вохтога.

Подростков вернули в спецучреждение, в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Ответственность понесут и сотрудники спецучреждения, которые допустили побег воспитанников.