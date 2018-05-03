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Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Дальнеконстантиновском районе
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Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Дальнеконстантиновском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Дальнеконстантиновском районе, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в одиннадцать часов вечера 2 мая на 58 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Мужчина 1986 г.р. (водительский стаж девять лет), управляя автомобилем «Шкода», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «Форд» и «Пежо». После этого «Форд» столкнулся с «Лада Гранта».
В результате ДТП пострадали находившиеся в «Шкоде» мальчик 2007 г.р. и девочка 2009 г.р.
Кроме того, пострадали пассажиры «Форда»: мужчина 1958 г.р. (перелом руки), женщина 1963 г.р. (ушиб) и мужчина 1981 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, растяжение связок).
Также пострадали пассажиры «Лады»: женщина 1986 г.р., мальчик 2015 г.р. и девочка 2011 г.р. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Госпитализирован один из пассажиров «Форда», остальные в госпитализации не нуждались.
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