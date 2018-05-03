Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Дальнеконстантиновском районе

Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Дальнеконстантиновском районе, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в одиннадцать часов вечера 2 мая на 58 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. Мужчина 1986 г.р. (водительский стаж девять лет), управляя автомобилем « Шкода », выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «Форд» и « Пежо ». После этого «Форд» столкнулся с « Лада Гранта ».

В результате ДТП пострадали находившиеся в «Шкоде» мальчик 2007 г.р. и девочка 2009 г.р.

Кроме того, пострадали пассажиры «Форда»: мужчина 1958 г.р. (перелом руки), женщина 1963 г.р. (ушиб) и мужчина 1981 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, растяжение связок).

Также пострадали пассажиры «Лады»: женщина 1986 г.р., мальчик 2015 г.р. и девочка 2011 г.р. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Госпитализирован один из пассажиров «Форда», остальные в госпитализации не нуждались.