На Украине автомобиль ВСУ спровоцировал крупное ДТП, десять раненых

В Николаевской области Украины произошла крупная авария с участием зерновоза, пассажирского автобуса и микроавтобуса Вооруженных сил (ВСУ). В ДТП пострадал 10 человек, сообщает 112.ua.

ДТП произошло под с. Каменка, неподалеку от Николаева. Армейский микроавтобус Mazda E2200 двигался от Очакова в направлении Одесской трассы. На поврежденном участке дороги он притормозил перед ямой, из-за чего в него сзади врезался тягач DAF с полуприцепом.

От силы удара микроавтобус вылетел на обочину. Зерновоз выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом Николаев — Очаков. Автобус также вылетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадали водитель зерновоза, водитель и пассажиры автобуса — всего 10 человек. Часть из них были госпитализированы в больницы Очакова и Николаева, еще часть (получившие легкие травмы) уехала в Очаков на попутном транспорте. Из пассажиров микроавтобуса ВСУ никто не пострадал.