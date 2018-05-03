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На Украине автомобиль ВСУ спровоцировал крупное ДТП
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На Украине автомобиль ВСУ спровоцировал крупное ДТП, десять раненых 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Николаевской области Украины произошла крупная авария с участием зерновоза, пассажирского автобуса и микроавтобуса Вооруженных сил (ВСУ). В ДТП пострадал 10 человек, сообщает 112.ua.
ДТП произошло под с. Каменка, неподалеку от Николаева. Армейский микроавтобус Mazda E2200 двигался от Очакова в направлении Одесской трассы. На поврежденном участке дороги он притормозил перед ямой, из-за чего в него сзади врезался тягач DAF с полуприцепом.
От силы удара микроавтобус вылетел на обочину. Зерновоз выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом Николаев — Очаков. Автобус также вылетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадали водитель зерновоза, водитель и пассажиры автобуса — всего 10 человек. Часть из них были госпитализированы в больницы Очакова и Николаева, еще часть (получившие легкие травмы) уехала в Очаков на попутном транспорте. Из пассажиров микроавтобуса ВСУ никто не пострадал.
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