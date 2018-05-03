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В Пермском крае в праздничные дни травмы в ДТП получили девять подростков
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В Пермском крае в праздничные дни травмы в ДТП получили девять подростков 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, за эти дни произошло восемь ДТП с участием несовершеннолетних. В результате которых девять подростков получили травмы различной степени тяжести. Двое из них ехали на велосипедах.
30 апреля в Чайковском водитель автомобиля «Лада Калина», двигался по ул. Речной. В районе дома № 2 он сбил 17-летнего подростка. Юноша, по предварительной информации, сам нарушил правила дорожного движения. В результате ДТП школьник получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.
В Кудымкаре водитель автомобиля ВАЗ-21214, по предварительным данным при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество 10-летнему велосипедисту. Мальчик ехал справа налево по пешеходной дорожке. Школьник получил травмы, его отвезли в больницу.
«Управлять велосипедом на проезжей части разрешается только с 14 лет. Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе, допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу, при этом необходимо спешиться», — пояснили в ГУ МВД.
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