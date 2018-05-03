Китайский полицейский ценой собственной жизни спас несколько людей от гибели под колесами автомобиля

Ухань, 3 мая / Синьхуа / — Китайский полицейский ценой собственной жизни спас несколько людей от наезда автомобиля. Трагедия произошла на днях в уезде Цзиншань провинции Хубэй /Центральный Китай/.

Как стало известно, местная полиция получила сигнал об автомобиле, который серьезно превысил скорость. Сотрудник полиции Лю Гуйбинь вместе с коллегами прибыл на место происшествия. Они пытались помешать водителю, но его уже было не остановить, тогда было принято решение увести пешеходов в безопасное место.

Водитель несколько раз направлял автомобиль прямо на стоящих людей, пока на его пути не встал Лю Гуйбинь, вытолкнувший пешеходов буквально из-под колес автомобиля.

"Если бы не он, я бы оказался под колесами", — сказал один из спасенных.

Полиция арестовала водителя, а Лю был отправлен в больницу. К сожалению, он и еще одна жертва наезда скончались, три других человека пострадали. Лю было 50 лет, он работал в полиции с 1994 года.

Начато расследование, мотивы водителя выясняются. -0-