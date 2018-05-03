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Китайский полицейский ценой собственной жизни спас несколько людей от гибели под колесами автомобиля
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Китайский полицейский ценой собственной жизни спас несколько людей от гибели под колесами автомобиля 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Ухань, 3 мая /Синьхуа/ — Китайский полицейский ценой собственной жизни спас несколько людей от наезда автомобиля. Трагедия произошла на днях в уезде Цзиншань провинции Хубэй /Центральный Китай/.
Как стало известно, местная полиция получила сигнал об автомобиле, который серьезно превысил скорость. Сотрудник полиции Лю Гуйбинь вместе с коллегами прибыл на место происшествия. Они пытались помешать водителю, но его уже было не остановить, тогда было принято решение увести пешеходов в безопасное место.
Водитель несколько раз направлял автомобиль прямо на стоящих людей, пока на его пути не встал Лю Гуйбинь, вытолкнувший пешеходов буквально из-под колес автомобиля.
"Если бы не он, я бы оказался под колесами", — сказал один из спасенных.
Полиция арестовала водителя, а Лю был отправлен в больницу. К сожалению, он и еще одна жертва наезда скончались, три других человека пострадали. Лю было 50 лет, он работал в полиции с 1994 года.
Начато расследование, мотивы водителя выясняются. -0-
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