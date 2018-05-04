Количество ДТП с мототранспортом на дорогах Москвы сократилось почти на 15% в 2017 году

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Количество ДТП с участием мототранспорта сократилось в Москве почти на 15% в 2017 году. Как сообщил журналистам начальник столичного Управления ГИБДД Виктор Коваленко , снижение аварийности связано с формированием высокого уровня культуры мотоциклистов на дорогах Москвы.

"Я посмотрел статистику аварийности мототранспорта за прошлый год. Количество ДТП при росте парка мотоциклов в Москве сократилось на 14,9%, это серьезное снижение, мотосообщество идет на хороший контакт с нами — формируется культура поведения на дороге. Итог — снижение аварийности", — сказал он.

В пятницу в Москве состоялся смотр мототехники и личного состава дорожно-патрульной службы столичного Управления ГИБДД, приуроченный к открытию мотосезона этого года, в нем принимали участие более 70 инспекторов ДПС.

В пресс-службе УГИБДД сообщили ТАСС, что в управлении находятся более 220 мотоциклов, ежедневно на патрулирование выходят около 100 сотрудников Госавтоинспекции.