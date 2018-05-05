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Участники второго ежегодного мотопарада собираются в центре Москвы
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Участники второго ежегодного мотопарада собираются в центре Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018 начинается в субботу в центре Москвы, передает РИА «Новости».
Как ранее отмечалось, участники парада собираются с 9.00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна начала движение в 11:30 и будет двигаться по Садовому кольцу, финиширует парад в 12.30 на Воробьевых горах.
Как ожидается, в мотопараде примут участие около 3000 мотоциклистов.
Начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко подчеркнул, что число ДТП на дорогах столицы каждый год снижается примерно на 15%.
"Мы видим, что культура поведения на дороге, культура вождения становится лучше. Хотелось бы этим фестивалем показать, что водители как автомобилей, так и мотоциклов должны вести себя на дороге адекватно и понятно", — заключил Коваленко.
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