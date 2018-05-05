Участники второго ежегодного мотопарада собираются в центре Москвы

Второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018 начинается в субботу в центре Москвы, передает РИА «Новости»

Как ранее отмечалось, участники парада собираются с 9.00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна начала движение в 11:30 и будет двигаться по Садовому кольцу, финиширует парад в 12.30 на Воробьевых горах.

Как ожидается, в мотопараде примут участие около 3000 мотоциклистов.

Начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко подчеркнул, что число ДТП на дорогах столицы каждый год снижается примерно на 15%.

"Мы видим, что культура поведения на дороге, культура вождения становится лучше. Хотелось бы этим фестивалем показать, что водители как автомобилей, так и мотоциклов должны вести себя на дороге адекватно и понятно", — заключил Коваленко.