В Москве появляется на дорогах все больше мотоциклистов — открылся новый мотосезон

Новогиреевских водителей призывают к осмотрительности на дорогах в связи с открытием нового мотосезона.

Район Новогиреево относится к популярным у байкеров районам города. Мотоциклисты часто пользуются здешними трассами, и в этой связи Центр организации дорожного движения напоминает водителям необходимости быть внимательными и осторожными, и соблюдать нормы безопасного поведения на дорогах. За зимний сезон автомобилисты отвыкли от присутствия на дорогах мотоциклистов, от летнего асфальта. А некоторые из них и вовсе не пользовались автомобилем зимой. Поэтому весной от всех участников дорожного движения требуется максимальная бдительность и осторожность.

В свою очередь, представители мотоклубов призвали взрослых не торопиться покупать детям мопеды и мотоциклы и напомнили мотоциклистам о жизненной необходимости использования мотошлема.