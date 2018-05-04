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В Москве появляется на дорогах все больше мотоциклистов — открылся новый мотосезон
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В Москве появляется на дорогах все больше мотоциклистов — открылся новый мотосезон 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Новогиреевских водителей призывают к осмотрительности на дорогах в связи с открытием нового мотосезона.
Район Новогиреево относится к популярным у байкеров районам города. Мотоциклисты часто пользуются здешними трассами, и в этой связи Центр организации дорожного движения напоминает водителям необходимости быть внимательными и осторожными, и соблюдать нормы безопасного поведения на дорогах. За зимний сезон автомобилисты отвыкли от присутствия на дорогах мотоциклистов, от летнего асфальта. А некоторые из них и вовсе не пользовались автомобилем зимой. Поэтому весной от всех участников дорожного движения требуется максимальная бдительность и осторожность.
В свою очередь, представители мотоклубов призвали взрослых не торопиться покупать детям мопеды и мотоциклы и напомнили мотоциклистам о жизненной необходимости использования мотошлема.
Фото — Александр Калугин
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