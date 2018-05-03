Лев научился открывать двери и полез в автомобиль

Во время поездки по южноафриканскому национальному парку Крюгера туристка Бронвин Хаттинг (Bronwyn Hattingh) сняла на видео, как лев пытался проникнуть в автомобиль ее друзей. Ролик опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube.

Женщина утверждает, что около пяти часов утра они заметили на обочине шесть львов. Ее знакомые, ехавшие на другом автомобиле, решили сфотографировать хищников. Когда машина притормозила, один из молодых зверей подошел к ней и принялся стягивать желтые чехлы с зеркала заднего вида, а затем попытался открыть дверь зубами.

«Два раза можно расслышать, как ручка открывается и закрывается, — рассказывает Хаттинг. — Такое впечатление, что в прошлом он делал это много раз». Дверь не открылась лишь потому, что водитель успел заблокировать замки. Потерпев неудачу, лев обошел автомобиль, чтобы проверить на прочность багажник. Когда к хищнику присоединился еще один молодой самец, туристы решили немедленно уехать.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2017 году сообщалось, лев напал на два автомобиля в национальном парке Крюгера, чтобы привлечь внимание самки. Сначала он ударил лапой по двери первой машины, а затем направился к автомобилю для сафари с туристами в открытом кузове. Водитель заметил хищника и вовремя уехал.