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В Самаре поймали трех местных жителей, избивших полицейских на Ленинградской
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В Самаре поймали трех местных жителей, избивших полицейских на Ленинградской 

63.ru 20 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре следователи возбудили уголовные дела в отношении трех местных жителей. Их подозревают в нападении на полицейских.
— Злоумышленникам от 16 до 20 лет. Во вторник, 1 мая, около 20:00 на Ленинградской они избили сотрудников ГИБДД, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.
Как рассказал 63.ru источник, знакомый с ситуацией, патрульные преследовали автомобиль, которым, предположительно, управлял пьяный водитель. Вазовскую машину остановили на пересечении Ленинградской и Куйбышева. Пока стражи порядка оформляли водителя, его пассажиры, видимо, вызвали родственников и друзей мужчины. Они напали на правоохранителей и стали угрожать им. В итоге сотрудники ГИБДД попали в больницу с травмами головы. На следующий день задержали двух злоумышленников.
Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы.
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