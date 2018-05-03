В Самаре поймали трех местных жителей, избивших полицейских на Ленинградской

В Самаре следователи возбудили уголовные дела в отношении трех местных жителей. Их подозревают в нападении на полицейских.

— Злоумышленникам от 16 до 20 лет. Во вторник, 1 мая, около 20:00 на Ленинградской они избили сотрудников ГИБДД , — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

Как рассказал 63.ru источник, знакомый с ситуацией, патрульные преследовали автомобиль, которым, предположительно, управлял пьяный водитель. Вазовскую машину остановили на пересечении Ленинградской и Куйбышева. Пока стражи порядка оформляли водителя, его пассажиры, видимо, вызвали родственников и друзей мужчины. Они напали на правоохранителей и стали угрожать им. В итоге сотрудники ГИБДД попали в больницу с травмами головы. На следующий день задержали двух злоумышленников.

Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы.