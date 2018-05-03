На Пятницком шоссе у водителя изъяли марихуану и гашиш

На Пятницком шоссе у 43-летнего водителя в салоне автомобиля изъяли сверток марихуаны весом 11 грамм и 3 пластины гашиша общей массой 1,8 грамм.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.

Задержание провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО. (ср)