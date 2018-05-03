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Перекрёсток Амундсена — Объездная встал в пробку из-за аварии с 4 машинами
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Перекрёсток Амундсена — Объездная встал в пробку из-за аварии с 4 машинами 

e1.ru 11 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на перекрёстке Объздной и Амундсена столкнулись 4 машины, из-за этого на дорогах образовались пробки. По словам очевидцев, Toyota Corolla ехала по Объездной со стороны Серафимы Дерябиной к Московской на зелёный свет, когда на перекрёсток на свой красный выскочил Ravon. От удара Ravon выбросило на встречку, где он столкнулся с ещё одной Toyota Corolla, а уже в неё врезался Kia.
В машинах сработали подушки безопасности, по предварительным данным, люди в ДТП не пострадали.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга обещали уточнить информацию позднее.
Сейчас скорость движения автомобилей в районе перекрёстка составляет 5 км/ч.
Также читатели сообщают, что о пробках на Объездной в сторону Кольцовского тракта и на развязке с Московской из-за ремонта дороги.
— Дорожники огородили три ряда, перекопав все до глины, — рассказала читательница. — Там были дикие ямы последний месяц, видимо, ремонтируют.
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