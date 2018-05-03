Тюменец получил 200 000 рублей штрафа за пьяную езду без прав

На 200 000 рублей оштрафовали за пьяную езду без прав 29-летнего директора одной из фирм в Тюмени. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ).

В мае прошлого года мировой судья назначил молодому человеку 10 суток административного ареста за пьяную езду без водительских прав. Как выяснилось, у него вообще никогда не было водительского удостоверения.

Однако, водитель должных выводов не сделал и вскоре вновь попал в поле зрения стражей правопорядка.

«14 марта 2018 года около четырех часов утра он заехал в бар и пил там пиво, после чего в шестом часу утра на своем ВАЗ 2114 поехал домой. На ул. Гранитной автомобиль остановили инспекторы ДПС . Поскольку от водителя исходил резкий запах алкоголя, он невнятно говорил, то ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина отказался», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областной прокуратуры

Мировой судья судебного участка №2 Калининского судебного района года Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении тюменца и назначил ему штраф в размере 200 000 рублей в доход государства и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.