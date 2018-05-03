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Тюменец получил 200 000 рублей штрафа за пьяную езду без прав
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Тюменец получил 200 000 рублей штрафа за пьяную езду без прав 

Уральский меридиан 12 минут назад
Фото: Уральский меридиан
На 200 000 рублей оштрафовали за пьяную езду без прав 29-летнего директора одной из фирм в Тюмени. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ).
В мае прошлого года мировой судья назначил молодому человеку 10 суток административного ареста за пьяную езду без водительских прав. Как выяснилось, у него вообще никогда не было водительского удостоверения.
Однако, водитель должных выводов не сделал и вскоре вновь попал в поле зрения стражей правопорядка.
«14 марта 2018 года около четырех часов утра он заехал в бар и пил там пиво, после чего в шестом часу утра на своем ВАЗ 2114 поехал домой. На ул. Гранитной автомобиль остановили инспекторы ДПС. Поскольку от водителя исходил резкий запах алкоголя, он невнятно говорил, то ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина отказался», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областной прокуратуры.
Мировой судья судебного участка №2 Калининского судебного района года Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении тюменца и назначил ему штраф в размере 200 000 рублей в доход государства и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.
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