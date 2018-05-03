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На участке КАД в Петербурге введут реверсивное движение
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На участке КАД в Петербурге введут реверсивное движение 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На КАД в Петербурге введут реверсивное движение, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Новая транспортная схема будет действовать с 5 по 31 мая на внутреннем кольце, на развязке с автодорогой «Ольгино — Симоногонт».
Реверсивное движение появится только на одной полосе и будет регулироваться при помощи светофора.
Решение временно изменить транспортную схему на КАД связано с работами по замене деформационного шва. До конца мая скорость на участке будет ограничена до 50 километров в час.
Водителей просят быть внимательными при планировании маршрутов.
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