Группа Sollers вдвое увеличила затраты на разработку новой платформы УАЗ в 2017 году

Группа Sollers , основным активом которой является Ульяновский автозавод, по итогам работы в 2017 года направила на конструкторские разработки 2,179 млрд рублей, что на 47% выше аналогичного показателя 2016 года, следует из материалов Sollers.

Почти половина средств пошла на разработку нового семейства автомобилей (1,031 млрд рублей против 471 млн рублей по аналогичному направлению годом ранее).

Представитель группы пояснил RNS, что рост расходов на новое поколение семейства автомобилей связан с разработкой новой унифицированной платформы автомобилей УАЗ , которая появится после 2020 года.

Группа также направила часть средств на разработку новое модели внедорожника УАЗ Патриот (661 млн рублей), новой модели легких коммерческих автомобилей УАЗ (181 млн рублей) и модернизацию комплектующих для некоторых автомобилей.