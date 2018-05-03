Петербург вновь закупает волжские автобусы

Санкт-петербургский ГУП «Пассажиравтотранс» определил подрядчика, у которого купит 61 автобус. Информация об итогах конкурса опубликована на официальном портале госзакупок. Победителем стало ООО «Бакулин Моторс Групп» (бывший «Волгабас», г. Волжский Волгоградской области). «Пассажиравтотранс» был готов потратить на автобусы 917 млн рублей, но волжане снизили цену до 912,5 млн Волжские машиностроители поставят низкопольные односекционные трехдверные автобусы, рассчитанные на 88 пассажиров. Транспорт должен соответствовать экологическому классу не ниже ЕВРО-5 и быть приспособленным для входа и выхода инвалидов на колясках. 61 автобус приедет в Петербург к 30 сентября 2018 года.

В начале марта этого года стало известно, что в период проведения Чемпионата мира по футболу в Петербурге введут ограничения на въезд для пассажирских автобусов. В город будет запрещен въезд автобусам, которые не оборудованы аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, что для «Волгабас» Петербург является одним из основных партнеров. Технику волжского производства в Северной столице покупают с 2015 года. За это время поставлено 335 автобусов среднего и большого класса.