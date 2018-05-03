В Подмосковье перевернулся автомобиль, погибли три человека

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Три человека погибли и один пострадал в результате опрокидывания автомобиля Suzuki в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

"Около 16.40 в Наро-Фоминском районе возле деревни Спас автомобиль Suzuki совершил опрокидывание. В результате ДТП погибли три человека, один пострадал", — сказал дежурный офицер.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

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