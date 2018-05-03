Лимитированный автомобиль Mercedes-Maybach G 650 Landaulet за 85 000 000 рублей

АВИЛОН доступен самый дорогой внедорожник лимитированной серии Mercedes-Maybach G 650 Landaulet стоимостью 85 000 000 рублей. Производство автомобилей завершилось в марте 2018 года ограниченным тиражом в 99 штук. Минимальная цена стартовала от 60 000 000 рублей.

Автомобиль повышенной проходимости построили на базе модели Mercedes-AMG G 65. Колесная база увеличилась на 580 миллиметров до 3 428 мм, дорожный просвет равен 450 мм, общая длина составила 5 345 мм, высота — 2 235 мм.

Комплектация лимитированного внедорожника Mercedes-Maybach G 650 в кузове Landaulet предполагает максимальный all inclusive, как опция возможен только выбор цвета эмали кузова и отделки салона. Бескомпромиссную роскошь и статус машины подчеркивает специальная перегородка по типу лимузинных, отделяющая водительскую кабину от пассажирской зоны.

В АВИЛОНе доступен автомобиль в цвете Monza серый magno с двигателем V12, развивающий 630 л.с. Пробег автомобиля всего 1 000 км.

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