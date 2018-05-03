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Как часто россияне предпочитают менять автомобили
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Как часто россияне предпочитают менять автомобили 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Специалисты провели исследование российского рынка новых автомобилей, чтобы узнать сроки владения легковыми авто. По результатам исследования, в среднем россияне меняют автомобиль раз в 57 месяцев или в 4 года и 9 месяцев.
Этот показатель неуклонно растет и с 2008 года вырос на 21 месяц. Эксперты объясняют такую тенденцию экономическим кризисом, ростом цен на автомобили, падением реальных доходов россиян и неуверенностью в завтрашнем дне. Все это отпугивает владельцев от смены автомобиля.
При этом средний срок владения автомобилем массового сегмента практически не отличается от среднего — 58 месяцев. В то же время владельцы премиальных автомобилей, благодаря финансовым возможностям, готовы менять автомобили чаще. Премиальным автомобилем в среднем владеют 46 месяцев, то есть на 1 год меньше, чем машиной массового сегмента.
То же касается и собственников иномарок местной сборки — средний срок их владения составляет 49 месяцев. Отечественными автомобилями и иномарками зарубежного производства владеют по 63 месяца, то есть дольше 5 лет.
Эксперты аналитического агентства «Автостат» отмечают, что в 2017 году чаще всего новые автомобили меняли после 4-5 лет владения — 14% автовладельцев. Через 3-4 года после покупки автомобиль предпочли сменить 13% собственников. Такая же доля и тех, кто отъездил на машине более 10 лет. Еще 12% автовладельцев сменило автомобиль после 5 — 6 лет с момента покупки, а 10% сделали это через 2 — 3 года. Читайте статью на QutoЧитайте также:На российские заправки вернут алкоголь: решение принятоСколько россияне потратили на новые автомобили за 1 квартал 2018Независимые АЗС: рост цен на бензин сдержит продажа алкоголя
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