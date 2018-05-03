Три человека погибли и один пострадал в перевернувшемся авто в Наро‑Фоминске

Автомобиль опрокинулся на трассе в Наро-Фоминском городском округе, в результате ДТП погибли три человека и еще один пострадал, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Наро-Фоминском городском округе на автодороге «Устье — Ревякино — Лобаново — Никольское» в деревне Устье перевернулся легковой автомобиль. В результате происшествия три человека погибли и один ранен», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Минтранс региона призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.