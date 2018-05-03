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Три человека погибли и один пострадал в перевернувшемся авто в Наро‑Фоминске
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Три человека погибли и один пострадал в перевернувшемся авто в Наро‑Фоминске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Автомобиль опрокинулся на трассе в Наро-Фоминском городском округе, в результате ДТП погибли три человека и еще один пострадал, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Наро-Фоминском городском округе на автодороге «Устье — Ревякино — Лобаново — Никольское» в деревне Устье перевернулся легковой автомобиль. В результате происшествия три человека погибли и один ранен», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Минтранс региона призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.
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