Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в Подмосковье

Сотрудники полиции выясняются обстоятельства произошедшей аварии. В Наро-Фоминском районе Московской области опрокинулся легковой автомобиль. В результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД. «Около 16:40 в Наро-Фоминском районе возле деревни Спас автомобиль Suzuki совершил опрокидывание. В результате ДТП погибли три человека, один пострадал», — приводит РИА Новости слова дежурного офицера. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства случившегося.