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Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в Подмосковье
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Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в Подмосковье 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотрудники полиции выясняются обстоятельства произошедшей аварии.
В Наро-Фоминском районе Московской области опрокинулся легковой автомобиль. В результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Около 16:40 в Наро-Фоминском районе возле деревни Спас автомобиль Suzuki совершил опрокидывание. В результате ДТП погибли три человека, один пострадал», — приводит РИА Новости слова дежурного офицера.
В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства случившегося.
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