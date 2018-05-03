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В Подмосковье при опрокидывании автомобиля погибли три человека
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В Подмосковье при опрокидывании автомобиля погибли три человека 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Легковой автомобиль опрокинулся в Наро-Фоминском районе Московской области, погибли три человека, передаёт пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Около 16:40 в Наро-Фоминском районе возле деревни Спас автомобиль Suzuki совершил опрокидывание. В результате ДТП погибли три человека, один пострадал», — цитирует дежурного офицера РИА Новости.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Индии при опрокидывании рейсового автобуса погибли 27 человек.
Также «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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