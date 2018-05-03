СМИ сообщили о драке полицейских с мужчиной в Курганской области

В марте этого года в одном из баров города Шумиха Курганской области трое полицейских в состоянии алкогольного опьянения подрались с местным жителем. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Потерпевший пожелал не называть своего имени.

Это было примерно часа в три ночи. Я стоял в курилке. Туда вошли трое пьяных. Они стали на словах ко мне приставать. Я сначала попытался сгладить ситуацию, чтобы до кулаков дело не дошло. Один из них меня ударил. В ответ я его ударил. Так и завязалась драка, в которой участвовали уже все трое

— пострадавший.

По словам мужчины, он знал, что нападавшие были сотрудниками правоохранительных органов , поэтому в полицию он не обращался. А вот к помощи медиков пришлось прибегнуть.

В драке я челюсть сломал. Съездил в Курган. Там мне врачи сказали, что проблема не только с костью, но еще и с нервом. Нужна операция, которую в Кургане сделать не смогут. Отправили в Екатеринбург, но и там мне сказали, что за это никто не возьмется. Так и хожу с неправильно сросшейся челюстью

— пострадавший.

Пострадавший добавил, что двоих участников потасовки уже уволили из ОВД. Житель Шумихи отметил, что следственные органы проводят расследование. Однако о том, возбуждалось ли уголовное дело, информации у мужчины нет. По словам начальника межмуниципального отдела МВД России «Шумихинский» Николая Иванова, подобных происшествий зарегистрировано не было. Комментировать ситуацию он отказался. По данным издания, в прокуратуре Шумихинского района и в пресс-службе