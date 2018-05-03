Ещё
Эксперты признали уральские дороги самыми опасными в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты признали уральские дороги самыми опасными в России 

360tv.ru 31 минуту назад
Специалисты межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» составили рейтинг самых безопасных трасс по России. Уральские регионы попали в зону высокой дорожной опасности. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, в Челябинской области в прошлом году в результате ДТП погибли около 200 человек. В Пермском крае зафиксировано около двух тысяч аварий и более 2,5 тысячи раненых. Свердловская область насчитывает 1,5 тысячи аварий и две тысячи пострадавших.
К территории с недостаточной безопасностью специалисты отнесли
Ханты-Мансийский
автономный округ — около 700 аварий и порядка тысячи пострадавших. Замыкает рейтинг Тюменская область — там за год случилось 400 ДТП с 500 ранеными.
В прошлом году в России зафиксировали 67,8 тысячи аварий
из-за  плохих дорог. В докладе Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ указано, что основная причина ДТП — это отсутствие или плохое качество разметки на проезжей части.
360tv.ru: последние новости
Мотоциклист протаранил машину в Краснодаре Четыре туриста из Южной Кореи погибли в ДТП на курорте в Турции Бывший полицейский насмерть сбил мать двоих детей и избежал суда в Бурятии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские дети отправились в Берлин на «металлоломе»75
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Дорога на море: в мае стоим, в июне едем1
Skoda Kodiaq резко подешевел
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение