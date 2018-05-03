Эксперты признали уральские дороги самыми опасными в России

Специалисты межрегионального общественного центра «За безопасность российских дорог» составили рейтинг самых безопасных трасс по России. Уральские регионы попали в зону высокой дорожной опасности. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, в Челябинской области в прошлом году в результате ДТП погибли около 200 человек. В Пермском крае зафиксировано около двух тысяч аварий и более 2,5 тысячи раненых. Свердловская область насчитывает 1,5 тысячи аварий и две тысячи пострадавших.

К территории с недостаточной безопасностью специалисты отнесли

Ханты-Мансийский

автономный округ — около 700 аварий и порядка тысячи пострадавших. Замыкает рейтинг Тюменская область — там за год случилось 400 ДТП с 500 ранеными.

В прошлом году в России зафиксировали 67,8 тысячи аварий