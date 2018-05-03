Видео: Пьяный водитель запечатлел свои похождения на регистратор

Многие из зрителей наверное хоть раз в жизни, но водили пьяным: например, где-нибудь в деревне, где меньше риска попасть в аварию или в руки полиции. Это то, чего стыдится потом каждый здравомыслящий водитель. Однако это видео показывает, насколько реально страшно сесть за руль в нетрезвом виде.

Водитель в Великобритании поехал домой в состоянии сильного опьянения на своей Opel Corsa , и его маршрут заснял видеорегистратор. Автолюбитель то и дело заезжает на обочину, подминает кусты и клумбы, чудом уворачиваясь от других автомобилей. Его поездка заканчивается, когда он врезается в припаркованный Audi A4.

Местная полиция заявила, что после этого он попробовал уехать с места происшествия, но не смог. Там также сказали, что опубликовали ролик, потому что он представляет собой «типичное вождение пьяного человека». Слава богу, что он никого не убил.