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Видео: Пьяный водитель запечатлел свои похождения на регистратор
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Видео: Пьяный водитель запечатлел свои похождения на регистратор 

Quto.ru 28 минут назад
Фото: Quto.ru
Многие из зрителей наверное хоть раз в жизни, но водили пьяным: например, где-нибудь в деревне, где меньше риска попасть в аварию или в руки полиции. Это то, чего стыдится потом каждый здравомыслящий водитель. Однако это видео показывает, насколько реально страшно сесть за руль в нетрезвом виде.
Водитель в Великобритании поехал домой в состоянии сильного опьянения на своей Opel Corsa, и его маршрут заснял видеорегистратор. Автолюбитель то и дело заезжает на обочину, подминает кусты и клумбы, чудом уворачиваясь от других автомобилей. Его поездка заканчивается, когда он врезается в припаркованный Audi A4.
Местная полиция заявила, что после этого он попробовал уехать с места происшествия, но не смог. Там также сказали, что опубликовали ролик, потому что он представляет собой «типичное вождение пьяного человека». Слава богу, что он никого не убил.
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