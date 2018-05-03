Водитель «Ниссана» врезался в грузовик в Дзержинском районе

Сегодня вечером в Дзержинском районе произошло ДТП с участием Nissan March и грузовика Scania.

По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, Scania двигалась по улице Трикотажной в сторону проспекта Дзержинского.

«Nissan March выезжал с прилегающей территории, думал, что грузовик его пропускает, а водитель грузовика его не заметил, что привело к столкновению», — сообщает «Автоспас».

Водитель легковушки свою вину признал, уточняют аварийные комиссары.