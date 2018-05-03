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Улица Володаркого в центре Волгограда завтра станет односторонней
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Улица Володаркого в центре Волгограда завтра станет односторонней 

v1.ru 37 минут назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда с завтрашнего дня вступают в силу нововведения, касающиеся организации движения на улице Володарского. Дорога здесь станет односторонней.
По данным пресс-службы администрации Волгограда, с 4 мая транспорт волгоградцев будет двигаться по улице Володарского в границах от Пушкина до Чуйкова лишь в одну сторону — по направлению к Волге.
— 4 мая начинает действовать режим одностороннего движения в направлении к Волге. Двусторонним движение сохраняется на участке от улицы Мира до улицы Пушкина, — сообщают в мэрии. — Сотрудники ГИБДД завтра начнут принудительную эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушением требований дорожных знаков, регламентирующих стоянку транспорта по четным и нечетным числам месяца.
Раньше одностороннее движение было введено на улице Ленина в центре Волгограда. Параллельные проспекту Ленина улицы Советская, Чуйкова и Пушкина остаются полностью двусторонними.
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