Улица Володаркого в центре Волгограда завтра станет односторонней

В Центральном районе Волгограда с завтрашнего дня вступают в силу нововведения, касающиеся организации движения на улице Володарского. Дорога здесь станет односторонней.

По данным пресс-службы администрации Волгограда, с 4 мая транспорт волгоградцев будет двигаться по улице Володарского в границах от Пушкина до Чуйкова лишь в одну сторону — по направлению к Волге.

— 4 мая начинает действовать режим одностороннего движения в направлении к Волге. Двусторонним движение сохраняется на участке от улицы Мира до улицы Пушкина, — сообщают в мэрии. — Сотрудники ГИБДД завтра начнут принудительную эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушением требований дорожных знаков, регламентирующих стоянку транспорта по четным и нечетным числам месяца.

Раньше одностороннее движение было введено на улице Ленина в центре Волгограда. Параллельные проспекту Ленина улицы Советская, Чуйкова и Пушкина остаются полностью двусторонними.