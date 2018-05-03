В Волгограде на улице Володарского изменится схема движения

В Волгограде с пятницы, 4 мая, на улице Володарского на участке от Пушкина до Чуйкова изменится схема движения.

Как сообщили РИА34 в мэрии, начинает действовать режим одностороннего движения в направлении Волги.

— Двусторонним движение сохраняется на участке от улицы Мира до Пушкина, — пояснили в городской администрации. — Рабочие уже демонтировали на улицах Советской, Володарского и Чуйкова ставшие неактуальными дорожные знаки.

С полуночи 4 мая водители должны будут руководствоваться новыми знаками — «Одностороннее движение», «Движение запрещено» и «Поворот запрещен» и так далее.