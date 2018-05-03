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В Волгограде на улице Володарского изменится схема движения
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В Волгограде на улице Володарского изменится схема движения 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде с пятницы, 4 мая, на улице Володарского на участке от Пушкина до Чуйкова изменится схема движения.
Как сообщили РИА34 в мэрии, начинает действовать режим одностороннего движения в направлении Волги.
— Двусторонним движение сохраняется на участке от улицы Мира до Пушкина, — пояснили в городской администрации. — Рабочие уже демонтировали на улицах Советской, Володарского и Чуйкова ставшие неактуальными дорожные знаки.
С полуночи 4 мая водители должны будут руководствоваться новыми знаками — «Одностороннее движение», «Движение запрещено» и «Поворот запрещен» и так далее.
— В связи с новой схемой движения сотрудники ГИБДД начнут принудительное перемещение автомобилей, припаркованных с нарушением требований дорожных знаков, регламентирующих стоянку транспорта по четным и нечетным числам месяца, — добавили в мэрии.
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