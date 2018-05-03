Названы регионы с самыми опасными дорогами

Ближайший сосед челябинцев, Свердловская область, тоже вошла в так называемую «красную зону» рейтинга с наиболее опасными дорогами, но занимает в ней самую верхнюю строку (32 место по России). Югра находится ровно посередине (25 место). А лучшие показатели на Урале оказались у Тюменской области (4 место). В прошлом году там произошла всего 401 авария с 43 погибшими и 510 ранеными.

Хуже чем на Южном Урале дела обстоят только в Московской области (2688 ДТП с 450 погибшими и 3171 пострадавшим). Однако в Подмосковье вдвое больше населения и дорог. А после ремонта 20 процентов дорожной сети число ДТП там сократилось почти на треть, отмечают общественники. Выходит, в Челябинской области дороги ремонтируют хуже?

— 52,5 процента дорожной сети Челябинской области по результатам последней проверки находятся в нормативном состоянии, а это выше среднероссийского показателя в 48 процентов, — не согласны с выводами общественников в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. — А по качеству выполненных работ в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» мы заняли шестое место среди 38 регионов-участников. Да, не всегда удается соблюдать сроки плановых ремонтов. Однако ситуация далеко не катастрофическая.

По данным миндортранса, на ремонт и реконструкцию дорожной сети (включая средства федеральной программы) на Южном Урале только в прошлом году потратили 12,6 миллиарда рублей. В этом сезоне собираются вложить еще 12,85 миллиарда — вдвое больше, чем в Тюмени.

— Суммы действительно внушительные, — говорит член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Карта убитых дорог Челябинской области» Олег Гудимов. — Однако основной объем финансирования идет на дороги регионального значения. Ситуация в небольших городах гораздо хуже. К примеру, у нас есть информация о том, что на участке дороги между городами Карталы и Магнитогорск вообще нет асфальтового покрытия. Его ежегодно проходят грейдером, на чем, собственно, работа и заканчивается. А ямочный ремонт? Это же фикция, которой хватает всего на один сезон. И, пока средства уходят на латание дыр, вложений в капитальные ремонты явно недостаточно.

Между тем в рейтинге убитых дорог ОНФ Челябинская область занимает далеко не самые плохие позиции — 13 место в стране по устранению повреждений, о которых сигнализирует население. В той же Тюмени отстают. Там, по данным общественников, в прошлом году из 88 заявок от граждан власти отреагировали только на девять.

— Возможно, злую шутку при составлении рейтинга сыграло неправильное понимание термина «неудовлетворительные дорожные условия», — считает начальник отдела дорожной инспекции ГИБДД региона Павел Шишаев. — За редким исключением они к причинам ДТП вообще никакого отношения не имеют, но фиксируются для претенциозной работы с обслуживающими дороги организациями. К примеру, нетрезвый водитель вылетел в кювет, но при осмотре места происшествия выявлено отсутствие разметки или дефект на обочине дороги. Это обязательно найдет отражение в протоколе. И чем опытнее инспектор, тем больше отклонений от нормативов он зафиксирует. Мы наших сотрудников нацеливаем именно на это.

Ямочный ремонт — это фикция, которой хватает всего на один сезон. И, пока средства уходят на латание дыр, вложений в капитальные ремонты явно недостаточно

Другими словами, чем лучше работает госавтоинспекция, тем выше в регионе процент аварийности с пометкой «НДУ», имеющей к качеству дорог весьма опосредованное отношение.

И все же общая статистика аварийности на дорогах, скорее, подтверждает выводы экспертов: в Челябинской области в ДТП гибнет больше людей, чем в той же Тюменской: в прошлом году при сравнительно равной протяженности дорог и количестве населения потери на Южном Урале были на 127 человек больше (364 против 237).

— В целом позитивная динамика по сокращению ДТП есть почти в каждом регионе, — считает эксперт центра «За безопасность российских дорог» Сергей Воробьев . — Этому способствует активность самого населения, принимающего участие в общественных акциях. Но стоит отметить, что в «красной зоне» нашего рейтинга как минимум пятерка регионов не меняется уже третий год. И с этим, наверное, нужно что-то делать.

Тем временем

В Челябинской области завершилось тестирование нового сервиса «Дороги.74» на сайте ГУ МВД региона, воспользовавшись которым автомобилисты могут в режиме онлайн подавать жалобы на опасные участки автомагистралей. Для этого достаточно оставить сообщение и по возможности прикрепить к нему геолокацию опасного участка и фотографию повреждений дорожного полотна. Все поступившие сигналы будут поставлены на контроль комиссии по мониторингу обеспечения безопасности дорожного движения, работающей при полицейском главке.