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В Перми водителя Audi осудят за ДТП на Комсомольском проспекте, где загорелась машина такси
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В Перми водителя Audi осудят за ДТП на Комсомольском проспекте, где загорелась машина такси 

59.ru 26 минут назад
Фото: 59.ru
В Перми начнется суд над водителем Audi A4. В феврале мужчина грубо нарушил правила на Комсомольском проспекте и врезался в Lada Vesta. От удара такси загорелось, водитель получила серьезные травмы и ожоги.
Авария на перекрестке Пушкина и Комсомольского проспекта произошла рано утром 7 февраля. По Компросу в сторону улицы Краснова ехал автомобиль Audi A4. Водитель немецкой иномарки выехал на красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в такси Lada Vesta.
После столкновения такси загорелось. На помощь 52-летней женщине, находившейся за рулем Lada Vesta, пришли очевидцы — они достали женщину из горящей машины. С серьезными травмами ее госпитализировали.
Машина такси после столкновения загорелась
После аварии водитель Audi прошел медосвидетельствование, которое показало в его крови следы наркотиков. — Установлено, что утром 7 февраля обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Audi A4, — пояснили в прокуратуре.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии на улице Светлогорской.
ДТП такси и ауди. Пушкина-Компрос. 2018-02-07
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