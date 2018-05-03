В Перми водителя Audi осудят за ДТП на Комсомольском проспекте, где загорелась машина такси

В Перми начнется суд над водителем Audi A4. В феврале мужчина грубо нарушил правила на Комсомольском проспекте и врезался в Lada Vesta . От удара такси загорелось, водитель получила серьезные травмы и ожоги.

Авария на перекрестке Пушкина и Комсомольского проспекта произошла рано утром 7 февраля. По Компросу в сторону улицы Краснова ехал автомобиль Audi A4. Водитель немецкой иномарки выехал на красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в такси Lada Vesta.

После столкновения такси загорелось. На помощь 52-летней женщине, находившейся за рулем Lada Vesta, пришли очевидцы — они достали женщину из горящей машины. С серьезными травмами ее госпитализировали.

Машина такси после столкновения загорелась

После аварии водитель Audi прошел медосвидетельствование, которое показало в его крови следы наркотиков. — Установлено, что утром 7 февраля обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Audi A4, — пояснили в прокуратуре

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии на улице Светлогорской.

ДТП такси и ауди. Пушкина-Компрос. 2018-02-07