«Выбрался из машины и лёг на обочину»: очевидцы рассказали о ДТП под мостом развязки

Сегодня в Ярославле произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ — как уверяют свидетели, в Брагино под мостом автомобильной развязки в районе улицы Громова водитель легковушки не справился с управлением, и машина перевернулась. К счастью, легковушка больше никого не зацепила.

— Водитель остался жив, — уточняют очевидцы. — Но, похоже, он был пьян. Мужчина, выбравшись из авто, лёг на обочине.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД . Теперь им и предстоит узнать все детали произошедшего, а также выяснить по результатам медосвителеьствования, был ли водитель машины нетрезв.

Ещё одна авария произошла сегодня в Ярославле на Добрынинском мосту. Там легковушка протаранила автобус. Не обошлось без пострадавших. Спасатели рассказали, как им пришлось вытаскивать водителя ВАЗа из машины.