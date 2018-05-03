Три человека погибли, 13 ранены в результате взрыва смертника в Пакистане

Исламабад, 3 мая / Синьхуа / — По меньшей мере три человека погибли и еще 13 получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником сегодня у автобуса в провинции Пенджаб. Об этом сообщил урдуязычный телеканал.

Как сообщается, целью смертника был автобус, перевозивший работников Комиссии по атомной энергии Пакистана по дороге у населенного пункта Басал близ города Атток.

Полиция подтвердила, что среди погибших — работники комиссии и прохожий, все пострадавшие также работали в комиссии.

Водитель автобуса и прохожий попытались нейтрализовать нападавшего, который сначала открыл огонь, убив их, а затем привел в действие взрывное устройство, сообщил представитель районной службы спасения, добавив, что мощный взрыв полностью разрушил автобус.

Силы безопасности и спасательная группа выехали на место происшествия, пострадавшие доставлены в больницы.

Никто не взял на себя ответственность за взрыв. —0—