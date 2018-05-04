На улице Володарского в Волгограде с 4 мая ввели одностороннее движение

Режим одностороннего движения транспорта в направлении реки Волги начал действовать с 4 мая на улице Володарского в границах от улицы Пушкина до улицы Чуйкова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, дорожники уже убрали с на улиц Советской, Володарского и Чуйкова знаки, ставшие неактуальными. Теперь водителям необходимо ориентироваться на новые, сигнализирующие о том, что на магистрали «Одностороннее движение», «Движение запрещено» и «Поворот запрещен» и т.д. Полицейские будут в принудительном порядке убирать транспорт, припаркованный с нарушением требований дорожных знаков, регламентирующих стоянку транспорта по четным и нечетным числам месяца.

Ранее на улице Ленина заработал режим одностороннего движения авто в направлении от Волги по всей протяженности дороги. Параллельные Первой продольной улицы Советская, Чуйкова и Пушкина остаются полностью двусторонними.