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На улице Володарского в Волгограде с 4 мая ввели одностороннее движение
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На улице Володарского в Волгограде с 4 мая ввели одностороннее движение 

АиФ Волгоград 5 минут назад
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Режим одностороннего движения транспорта в направлении реки Волги начал действовать с 4 мая на улице Володарского в границах от улицы Пушкина до улицы Чуйкова.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, дорожники уже убрали с на улиц Советской, Володарского и Чуйкова знаки, ставшие неактуальными. Теперь водителям необходимо ориентироваться на новые, сигнализирующие о том, что на магистрали «Одностороннее движение», «Движение запрещено» и «Поворот запрещен» и т.д. Полицейские будут в принудительном порядке убирать транспорт, припаркованный с нарушением требований дорожных знаков, регламентирующих стоянку транспорта по четным и нечетным числам месяца.
Ранее на улице Ленина заработал режим одностороннего движения авто в направлении от Волги по всей протяженности дороги. Параллельные Первой продольной улицы Советская, Чуйкова и Пушкина остаются полностью двусторонними.
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