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«Волгу» отбросило на тротуар после столкновения с «Ладой» (видео)
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«Волгу» отбросило на тротуар после столкновения с «Ладой» (видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жесткое ДТП в центре столицы Карелии попало на камеры уличного видеонаблюдения.
Авария с участием автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ-2112 произошло 3 мая в 18:15 на пересечении улиц Антикайнена и Красная в Петрозаводске. Столкновение произошло на перекрестке, когда «Лада» совершала левый поворот на улицу Красная, а «Волга» двигалась прямо в сторону проспекта Ленина.
В результате столкновения «Волгу» отбросило на угол перекрестка и тротуар, «Ладу» развернуло и отбросило на полосу встречного движения, передает dtpptz.ru. Транспортные средства получили механические повреждения. Момент ДТП запечатлели видеокамеры компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру».
По материалам: ptzgovorit.ru
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