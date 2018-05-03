«Волгу» отбросило на тротуар после столкновения с «Ладой» (видео)

Жесткое ДТП в центре столицы Карелии попало на камеры уличного видеонаблюдения. Авария с участием автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ-2112 произошло 3 мая в 18:15 на пересечении улиц Антикайнена и Красная в Петрозаводске. Столкновение произошло на перекрестке, когда « Лада » совершала левый поворот на улицу Красная, а «Волга» двигалась прямо в сторону проспекта Ленина. В результате столкновения «Волгу» отбросило на угол перекрестка и тротуар, «Ладу» развернуло и отбросило на полосу встречного движения, передает dtpptz.ru. Транспортные средства получили механические повреждения. Момент ДТП запечатлели видеокамеры компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру». По материалам: ptzgovorit.ru