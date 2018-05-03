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Сбой произошел в движении поездов Ярославского направления МЖД
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Сбой произошел в движении поездов Ярославского направления МЖД 

360tv.ru 1 час назад
Очевидцы сообщили о задержке электричек в Ярославском направлении Московской железной дороги. По словам собеседника телеканала «360», поезд простоял около часа в районе Яузы и после этого поехал обратно в Москву.
Причины нам не говорят, что случилось не знаю. Двери заперты. Вижу впереди стоит одна электричка, мы вторые, сколько за нами поездов не знаю
— Очевидец.
По словам источника знакомого с ситуацией, причиной задержки стал человек, который переходил через пути в неположенном месте. Сейчас задерживаются три поезда.
Сбой в движении электричек произошел в Казанском направлении Московской железной дороги в минувший понедельник, 30 апреля. По словам собеседника телеканала «360», электропоезд, выехавший в Коломну, около часа простоял около Люберец.
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