Сбой произошел в движении поездов Ярославского направления МЖД

Очевидцы сообщили о задержке электричек в Ярославском направлении Московской железной дороги. По словам собеседника телеканала «360», поезд простоял около часа в районе Яузы и после этого поехал обратно в Москву.

Причины нам не говорят, что случилось не знаю. Двери заперты. Вижу впереди стоит одна электричка, мы вторые, сколько за нами поездов не знаю

— Очевидец.

По словам источника знакомого с ситуацией, причиной задержки стал человек, который переходил через пути в неположенном месте. Сейчас задерживаются три поезда.

Сбой в движении электричек произошел в Казанском направлении Московской железной дороги в минувший понедельник, 30 апреля. По словам собеседника телеканала «360», электропоезд, выехавший в Коломну, около часа простоял около Люберец.