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Электричка в Подмосковье насмерть сбила мужчину, переходившего пути
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Электричка в Подмосковье насмерть сбила мужчину, переходившего пути 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины на железнодорожной станции «Яуза», переходившего в неположенном месте железнодорожные пути, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Следственными органами… организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины в районе станции «Яуза» Ярославского направления Московской железной дороги. По предварительным данным, сегодня примерно в 20 часов 07 минут мужчина 1969 года рождения при переходе железнодорожных путей в не предназначенном для этого месте травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Софрино", — приводятся слова Марковской в релизе управления.
Как отметила Марковская, машинист электрички подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В ходе проверки следователи установят обстоятельства происшедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба МЖД в свою очередь сообщила, что пригородный поезд №6114 Софрино — Москва в 21:29 продолжил движение по маршруту. Также организовано движение других поездов на участке по соседнему пути, что позволило не останавливать движение, отмечают в ведомстве. В МЖД сообщили, что в настоящее время несколько пригородных поездов Ярославского направления в сторону области следуют с увеличенным интервалом.
"Остановившиеся вслед за пригородным поездом №6114 электрички №6726 Москва — Фрязево, №6662 Москва — Монино и №6860 Москва — Фрязино в настоящее время разворачивают в Москву, чтобы затем пропустить их по соседнему пути", — отметили в ведомстве.
Также возможны точечные корректировки в расписании поездов. Принимаются все необходимые меры, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их движение в график, подчеркнули в МЖД.
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