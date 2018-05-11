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Авторынок в апреле: конкуренция Rio и «Весты»
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Авторынок в апреле: конкуренция Rio и «Весты» 

CarClub 11 мая 2018
Фото: CarClub
За первые четыре месяца текущего года спрос на машины увеличился на 20,5%. Апрель показал очередной существенный прирост — на 17,6% или на 22 796 автомобилей. Общий результат января-апреля превысил 545 тысяч транспортных средств. Об этом информирует очередной ежемесячный отчет АЕБ.
«Успешный месяц для российского автомобильного рынка, повторяющий двузначный рост объема продаж, характерный для прошлого года. Аппетит покупателей не утихает, что поддерживается растущим выбором новых моделей, предложенных по привлекательным ценам. Заметное ослабление рубля в последние недели стало непредвиденным фактором, мотивирующим покупателей ускорить приобретение нового автомобиля в ожидании потенциального повышения цен. В результате резко выросло число заказов на новые автомобили, что является отличной новостью для статистики продаж в краткосрочной перспективе», — уверен глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Впрочем, грядущее очередное существенное повышение цен из-за роста акцизов, утилизационного сбора и очередного ослабления рубля в долгосрочной перспективе может подпортить картину, и прогресс окажется меньше ожидаемого. Или знак динамики вовсе сменится на отрицательный, такую возможность тоже нельзя исключать.
Все марки из пятерки лидеров за четыре месяца выросли на 20-25%, а Kia — на все 35%. Mitsubishi быстро выбирается из ямы, в которую марку загнал кризис: увеличение продаж на 139% в апреле и на 140% с начала года. А вот Audi и Datsun продолжают терять покупателей. Премиальных «немцев» стали выбирать на 8% меньше покупателей, чем в прошлом году, «бюджетники» из Тольятти — на 16%. Отметим успех японской «Хонды». Если в апреле 2017 года владельцев нашли всего 47 машин, то в прошлом месяце — 490. С начала года бренд улучшил реализацию втрое, до 1437 машин. Очень неплохой показатель для всего двух моделей.
«Лада Веста» наступает на пятки Kia Rio, но достать его не может. И это несмотря на то, что в апреле спрос на отечественную модель относительно того же месяца прошлого года увеличился на 1581 машину, а на «корейца» — сократился на 419 автомобилей. Всего за четыре месяца продано 33 893 Rio и 32 119 «Вест». Борьба между этими двумя автомобилями сохранится и в дальнейшем. Также в апреле наблюдался заметный всплеск покупательского интереса к Hyundai Creta, «Ладе Иксрей» и «Ларгусу». А кроссовер Mazda CX-5 вовсе выстрелил до 17-го места, обойдя даже «Тойоту RAV4»! Неожиданно появился в ТОП-25 Hyundai Tucson, продажи которого в прошлом месяце выросли более чем вдвое.
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