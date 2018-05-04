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Hyundai Motor увеличила продажи в России в апреле на 16% благодаря Solaris и Creta
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Hyundai Motor увеличила продажи в России в апреле на 16% благодаря Solaris и Creta 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: carnewsweek.ru
Компания «Хендэ Мотор СНГ», эксклюзивный импортер и дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории России, увеличила продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле 2018 года на 16,2% по сравнению с апрелем 2017 года, до 15,863 тыс. штук, сообщил автопроизводитель.
Лидером продаж стал седан Solaris. Его продажи в апреле 2018 года составили 6,52 тыс. автомобилей. Компактный кроссовер Creta достиг отметки в 5,933 тыс. проданных автомобилей. Также дилеры корейской компании реализовали, в том числе, 2 тыс. автомобилей Tuscon, почти 500 Santa Fe, по 384 Elantra и Sonata.
Hyundai Motor выпускает автомобили для российского рынка на своем заводе в Санкт-Петербурге, а также на мощностях «Автотора» в Калининграде.
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