Hyundai Motor увеличила продажи в России в апреле на 16% благодаря Solaris и Creta

Компания « Хендэ Мотор СНГ», эксклюзивный импортер и дистрибьютор автомобилей Hyundai на территории России, увеличила продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле 2018 года на 16,2% по сравнению с апрелем 2017 года, до 15,863 тыс. штук, сообщил автопроизводитель.

Лидером продаж стал седан Solaris. Его продажи в апреле 2018 года составили 6,52 тыс. автомобилей. Компактный кроссовер Creta достиг отметки в 5,933 тыс. проданных автомобилей. Также дилеры корейской компании реализовали, в том числе, 2 тыс. автомобилей Tuscon, почти 500 Santa Fe, по 384 Elantra и Sonata.