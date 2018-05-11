Какие бренды больше всех продают автомобилей в Москве

Какие бренды больше всех продают автомобилей в Москве Аналитики «Автостат Инфо» исследовали марочную структуру авторынка Москвы в первом квартале 2018 года. Они выяснили, какие автомобильные бренды больше всех продали легковых автомобилей в столице в отчетный период.

На первом месте в этом списке находится марка KIA . С января по март 2018 года дилеры корейского бренда продали в Москве 6305 новых машин, улучшив прошлогодний результат (5497 авто) на 14,7%. Второе место по популярности у Hyundai . С начала года и по март включительно столичные покупатели приобрели 5052 новых Hyundai, что на 2% больше, чем годом ранее — 4958 ед. На третьем месте находится Volkswagen с результатом 3396 проданных авто. Это на 5,8% больше объема, проданного годом ранее — 3209 ед. Skoda занимает на столичном авторынке 4-е место с результатом 3104 проданных авто (+17,6% к прошлому году — 2639 ед.). Пятую строчку этого рейтинга заняла Toyota , которая в отчетный квартал продала в Москве 2944 легковых авто, что на 5% меньше, чем годом ранее — 3087 ед.

Среди автомобильных марок с наибольшим объемом проданных автомобилей в Москве в первом квартале 2018 года отметим также Mercedes-Benz (2869 авто, -1,3%), Nissan (2803 шт., +7,7%), BMW (2519 ед., +21,6%), Renault (2513 ед., +0,8%) и LADA (2437 ед., +19%).

Напомним, что рынок легковых автомобилей в Москве вырос в продажах за первый квартал 2018 года на 9% и достиг отметки в 45 688 реализованных авто.