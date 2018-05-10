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Названы самые популярные в России автомобили с «автоматом»
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Названы самые популярные в России автомобили с «автоматом» 

Свободная пресса 25 минут назад
Фото: Свободная пресса
Озвучен список самых продаваемых в РФ машин с автоматической коробкой передач. Всего с января по конец апреля 2018 года в России было реализовано 201,3 тысячи машин с автоматической коробкой передач. По итогам первого квартала этого года первое место по продажам занял KIA, сообщает портал «Колёса». За четыре месяца корейский бренд реализовал 39,8 тысячи автомобилей с АКП на территории России.
В тройку лидеров также вошли Hyundai и Toyota, объем продаж которых составил 29 тысяч и 19,4 тысячи авто соответственно. На четвертом месте оказался Volkswagen — за подотчетный период корпорации удалось реализовать 14,7 тысяч машин на территории РФ.
Nissan с показателем 11,9 тысячи экземпляров оставил за собой пятую строчку.
Также в топ-10 продаваемых автомобилей с АКП вошли Skoda (9,8 тысячи), Renault (8,8 тысячи), Ford (8,5 тысячи), Mitshubishi (8,3 тысячи) и Mercedes-Benz (8,2 тысячи).
Ранее «Свободная пресса» сообщала марки автомобилей, которые обесцениваются медленнее всех. Согласно опубликованным данным, среди представителей марок среднего сегмента первое место заняла японская Mazda (сохранность остаточной стоимости — 97,32%). Второе место отвоевала Toyota (94,98%), третье — Subaru (90,60%).
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