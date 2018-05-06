Продажи автомобилей Hyundai в России в апреле выросли на 16,2% — до 15,8 тыс. машин

Продажи автомобилей Hyundai в России в апреле 2018 г. выросли на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 15,8 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Hyundai в апреле реализовали 15 тыс. 863 автомобиля — на 16,2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи Hyundai составили 54 тыс. 754 машины, что на 24,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.