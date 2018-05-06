Ещё
Продажи автомобилей Hyundai в России в апреле выросли на 16,2% — до 15,8 тыс. машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей Hyundai в России в апреле выросли на 16,2% — до 15,8 тыс. машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: carnewsweek.ru
Продажи автомобилей Hyundai в России в апреле 2018 г. выросли на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 15,8 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Hyundai в апреле реализовали 15 тыс. 863 автомобиля — на 16,2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи Hyundai составили 54 тыс. 754 машины, что на 24,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бестселлером марки в апреле стал седан Hyundai Solaris с показателем 6 тыс. 520 проданных машин (минус 4%). На втором месте по объему реализации идет компактный кроссовер Hyundai Creta — в прошлом месяце было реализовано 5 тыс. 933 этих автомобилей (плюс 29,5%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в апреле нашел 2 тыс. 3 покупателей. Среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe разошелся в количестве 493 машин. Пятую строчку в рейтинге российских бестселлеров Hyundai разделили седаны Hyundai Elantra и Sonata, показавшие одинаковый результат — 384 автомобиля каждый.
Агентство «Москва»: последние новости
Два сотрудника полиции пострадали при столкновении легковушки со служебными мотоциклами в центре Москвы Автобусы №385, 866 и 804 будут следовать по измененному маршруту 5 мая из-за праздничных мероприятий СК начал проверку по факту смертельного травмирования мужчины в районе ж/д станции «Яуза»
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Водительские права начнут продлевать автоматически
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Hongqi готовится к выпуску конкурента BMW 5 и Audi A6
В Россию приехал новый кроссовер Lifan X70
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение