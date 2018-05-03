Мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой на ж/д станции «Яуза»

На железнодорожной станции «Яуза» Ярославского направления Московской железной дороги погиб мужчина, которого зажало между электропоездом и платформой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«По предварительной информации, на железнодорожной станции «Яуза» Ярославского направления между электропоездом и платформой зажало мужчину. От полученных травм мужчина скончался», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В свою очередь в пресс-службе ОАО «Центральная ППК» сообщают о ряде изменений в расписании движения пригородных электропоездов на Ярославском направлении МЖД в связи с инцидентом.