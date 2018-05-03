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СК начал проверку по факту смертельного травмирования мужчины в районе ж/д станции «Яуза»
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СК начал проверку по факту смертельного травмирования мужчины в районе ж/д станции «Яуза» 

Агентство «Москва» 8 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины в районе станции «Яуза» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя управления Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская. «Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины в районе станции „Яуза“ Ярославского направления МЖД», — рассказала Е. Марковская.
По предварительным данным, вечером 3 мая мужчина 1969 г. рождения, при переходе железнодорожных путей в не предназначенном для этого месте, травмирован проходящим электропоездом Москва-Софрино. Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
«В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности», — заключила Е. Марковская.
Ранее Агентство «Москва» сообщало со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО, что мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой на ж/д станции «Яуза».
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